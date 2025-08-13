DGABC
Quarta-Feira, 13 de Agosto de 2025

Economia

Medidas pretendem proteger o País de decisão unilateral dos EUA, diz Gleisi

13/08/2025 | 12:56
A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, afirmou nesta quarta-feira, 13, que o plano de contingência para mitigar os impactos do "tarifaço" dos EUA pretende proteger o Brasil de uma "medida unilateral" que o governo considera uma "verdadeira chantagem provocada por aqueles que tentaram abolir o Estado Democrático de Direito e agora respondem por seus crimes perante a lei e a Justiça".

"É uma grande responsabilidade que, mais uma vez, devemos compartilhar com o Congresso Nacional, como já fizemos em outras iniciativas de interesse desse país. Por isso, eu agradeço especialmente a presença dos nossos presidentes, Davi Alcolumbre do Senado e Hugo Mota da Câmara nessa cerimônia", afirmou Gleisi, em um discurso rápido na abertura do evento de assinatura da Medida Provisória "Brasil Soberano" no Palácio do Planalto nesta quarta-feira.

De acordo com a ministra, a MP estabelece medidas para "proteger as empresas, exportações, a economia, os empregos, as famílias brasileiras" do tarifaço de 50% estabelecido pelo governo dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.


