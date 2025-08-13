DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 13 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Sapiens International será adquirida pela Advent por US$ 2,5 bilhões, após acordo

13/08/2025 | 11:49
Compartilhar notícia


A firma de private equity Advent irá adquirir a empresa de software Sapiens International em um acordo que avalia a companhia israelense em cerca de US$ 2,5 bilhões. A Sapiens afirmou que se tornará uma empresa de capital fechado após a conclusão do acordo, prevista para o quarto trimestre deste ano ou o primeiro trimestre de 2026.

A Advent ofereceu US$ 43,50 por ação em dinheiro pela Sapiens, um prêmio de 64% em relação ao preço de fechamento de 8 de agosto, informou a empresa de software nesta quarta-feira, 13.

As ações da Sapiens listadas na Nasdaq encerraram a terça-feira a US$ 29,50. Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.