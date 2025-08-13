Sapiens International será adquirida pela Advent por US$ 2,5 bilhões, após acordo

A firma de private equity Advent irá adquirir a empresa de software Sapiens International em um acordo que avalia a companhia israelense em cerca de US$ 2,5 bilhões. A Sapiens afirmou que se tornará uma empresa de capital fechado após a conclusão do acordo, prevista para o quarto trimestre deste ano ou o primeiro trimestre de 2026.

A Advent ofereceu US$ 43,50 por ação em dinheiro pela Sapiens, um prêmio de 64% em relação ao preço de fechamento de 8 de agosto, informou a empresa de software nesta quarta-feira, 13.

As ações da Sapiens listadas na Nasdaq encerraram a terça-feira a US$ 29,50. Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado