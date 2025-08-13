DGABC
Economia

FUP faz ato hoje para cobrar aporte da Petrobras na Petros e solucionar déficit de R$ 42 bi

13/08/2025 | 11:44
A Federação Única dos Petroleiros (FUP), junto com a Federação Nacional dos Petroleiros (FNP) e demais entidades que compõem o Fórum em Defesa dos Participantes e Assistidos da Petros, programam um ato nacional de protesto nesta quarta-feira, 13, às 12 horas, em frente à sede da Petrobras, no Rio de Janeiro.

As entidades cobram que a Petrobras aporte os recursos necessários para acabar com os Planos de Equacionamento de Déficit (PEDs).

Segundo a FUP, o déficit da fundação gira em torno dos R$ 42 bilhões, referentes aos PEDs de 2015, 2018 e 2021.

A manifestação acontece após o encerramento dos trabalhos da comissão quadripartite - formada por representantes da Petrobras, da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) e das entidades que integram o Fórum em Defesa dos Participantes e Assistidos da Petros -, que discutiu soluções para os déficits nos planos da Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), o segundo maior fundo de pensão do País.

Os PEDs foram implementados pela companhia em 2015, 2018 e 2021 com o objetivo declarado de equilibrar as finanças da Petros. No entanto, os descontos impostos aos beneficiários vêm reduzindo significativamente o valor dos benefícios, em alguns casos dificultando os assistidos de terem acesso à aposentadoria, informou a FUP.


