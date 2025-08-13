DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 13 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Cade aprova compra de parte das usinas de geração distribuída da Raízen pela Thopen

13/08/2025 | 10:40
Compartilhar notícia


A Superintendência-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, que a Thopen adquira usinas de geração distribuída de energia elétrica da Raízen.

O aval foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 13, e cita a aquisição "da totalidade do capital social de até 13 sociedades por ações ou limitadas", detentoras das usinas, que não foram detalhadas.

No fim de julho, porém, a Raízen informou ter vendido 55 usinas de GD para a Thopen Energia e para a Grupo Gera em operação que pode chegar a R$ 600 milhões.

No comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), disse que 44 dos ativos seriam para a Thopen. Na ocasião, disse também que o negócio precisava do aval do Cade e do cumprimento das demais condições precedentes estabelecidas nos contratos.

Ao órgão antitruste, a Raízen informou que a operação "representa uma oportunidade de desinvestimento no setor de geração distribuída de energia, para que possa concentrar seus esforços em suas atividades principais".

Já a Pontal Energy, uma de suas sócias detentoras, disse que o negócio "representa uma oportunidade de expandir seu portfólio de projetos de geração distribuída de energia elétrica".


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.