Internacional Titulo

Bessent fala em sanções ou tarifas maiores à Rússia se diálogo Trump-Putin não correr bem

13/08/2025 | 09:46
O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, afirmou que há a possibilidade de sanções ou tarifas secundárias maiores, caso as conversas entre o presidente americano, Donald Trump, e o homólogo russo, Vladimir Putin, "não correrem bem". O comentário foi realizado em entrevista para a Bloomberg TV, nesta quarta-feira, 13. Segundo ele, o republicano "deixará claro todas as opções na mesa" para as negociações.

"Trump está comprometido para acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Precisamos que os europeus ajudem a criar mais 'alavancagem'", disse.

Na entrevista, Bessent mencionou ter questionado sobre sanções secundárias de 200% à China no G7, mas afirmou que "todos no G7 ficaram em silêncio quando perguntei".


