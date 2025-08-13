DGABC
Quarta-Feira, 13 de Agosto de 2025

Novos empréstimos da China sofrem queda inesperada em julho, a primeira em cerca de 20 anos

13/08/2025 | 09:06
Os novos empréstimos de bancos da China sofreram uma inesperada contração de 50 bilhões de yuans (cerca de US$ 7 bilhões) em julho, segundo dados publicados nesta quarta-feira, 13, pelo PBoC, como é conhecido o banco central do país, marcando o primeiro declínio do tipo em cerca de duas décadas e sinalizando demanda fraca apesar de esforços de Pequim para impulsionar o consumo doméstico.

O resultado do mês passado contrariou a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam a emissão de 270 bilhões de yuans em novos empréstimos.

Em junho, os bancos chineses liberaram 2,24 trilhões de yuans (US$ 312,5 bilhões) em novos empréstimos.

O financiamento social total, uma medida mais ampla do crédito na economia chinesa, diminuiu para 1,16 trilhão de yuans em julho, ante 4,2 trilhões de yuans em junho.

A base monetária da China (M2), por sua vez, teve acréscimo anual de 8,8% em julho, vindo acima do ganho de 8,3% de junho e também da projeção do mercado, de alta de 8,4%. Fonte: Dow Jones Newswires.


