Trump diz que falará com líderes europeus em breve sobre acordo Rússia-Ucrânia

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que falará com líderes europeus "em breve" e disse que eles são "pessoas excelentes que querem ver um acordo Rússia-Ucrânia fechado", em publicação na Truth Social, nesta quarta-feira, 13. Nesta terça-feira, 12, representantes da Ucrânia e dos países da União Europeia (UE) pediram para conversar com o republicano antes do encontro de cúpula do americano com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, marcado para sexta-feira, no Alasca. O convite foi feito pelo chanceler da Alemanha, Friedrich Merz.