Trump diz que falará com líderes europeus em breve sobre acordo Rússia-Ucrânia

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que falará com líderes europeus "em breve" e disse que eles são "pessoas excelentes que querem ver um acordo Rússia-Ucrânia fechado", em publicação na Truth Social, nesta quarta-feira, 13. Nesta terça-feira, 12, representantes da Ucrânia e dos países da União Europeia (UE) pediram para conversar com o republicano antes do encontro de cúpula do americano com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, marcado para sexta-feira, no Alasca. O convite foi feito pelo chanceler da Alemanha, Friedrich Merz.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.