Defesa Civil de SP alerta para situação de riscos à saúde por baixa umidade do ar

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para o risco à saúde provocado pelos baixos índices de umidade do ar. A previsão indica que até esta quarta-feira, 13, diversos municípios do interior paulista devem manter níveis abaixo de 30%.

A partir de quinta-feira, 14, com o deslocamento de um sistema meteorológico próximo à costa do Estado paulista, a umidade relativa tende a aumentar, mas ainda permanecerá em patamar de atenção.

Na terça-feira, 12, regiões de Barretos, Franca e Ribeirão Preto, ficaram com previsão de índices próximos de 11%, caracterizando situação de emergência conforme critérios da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Classificação prevista da umidade relativa do ar no Estado:

- Observação: Serra da Mantiqueira e Vale do Ribeira: 40%; Região Metropolitana de São Paulo: 40%; Baixada Santista e Litoral Norte: 70%;

- Atenção: Vale do Paraíba e regiões de Sorocaba, Campinas, Bauru e Araraquara: 30%;

- Emergência: Presidente Prudente e Marília: 18%; Barretos, Franca e Ribeirão Preto: 11%; Araçatuba e São José do Rio Preto: 13%;

"A Defesa Civil do Estado de São Paulo reforça a importância de redobrar os cuidados com a saúde durante períodos de baixa umidade, evitando exposição prolongada ao sol nas horas mais quentes do dia, aumentando a hidratação e umidificando ambientes", alerta o órgão estadual.

Inmet emite alerta de perigo para baixa umidade

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) o aviso para perigo potencial de baixa umidade é válido para ao menos dez Estados brasileiros, incluindo São Paulo. O alerta vale até a noite desta quarta-feira, 13, podendo ser prorrogado. "Umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%", segundo o Inmet.

Veja os Estados sob alerta:

- Rondônia

- Mato Grosso

- Pará

- Mato Grosso do Sul

- Tocantins

- Goiás

- Bahia

- Minas Gerais

- São Paulo

- Paraná