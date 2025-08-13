Bolsas da Europa ampliam ganhos, ainda com expectativas de corte de juros nos EUA

Por Sergio Caldas

São Paulo, 13/08/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quarta-feira, ampliando ganhos do pregão anterior, à medida que o apetite por risco persiste após sinais de inflação contida nos EUA consolidarem expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) voltará a cortar juros.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,39%, a 550,05 pontos.

Os mercado globais reagiram em alta e Wall Street fechou em níveis recordes ontem após operadores, animados por números benignos da inflação ao consumidor (CPI) americano, precificarem chance superior a 95% de que o Fed reduzirá juros em sua reunião de setembro, de acordo com a ferramenta FedWatch, do CME Group. Os juros básicos dos EUA estão inalterados desde dezembro do ano passado.

No âmbito geopolítico, há expectativa de que líderes da União Europeia e da Ucrânia conversem hoje com o presidente dos EUA, Donald Trump, antes de sua reunião de cúpula com o presidente russo, Vladimir Putin, marcada para sexta-feira (15).

Às 6h38 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,10%, a de Paris avançava 0,41% e a Frankfurt ganhava 0,76%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas altas de 0,51%, 0,74% e 0,59%.

Contato: [email protected]