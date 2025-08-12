Donnarumma se despede do PSG com tom de mágoa e Luis Enrique assume responsabilidade

A possível saída de Gianluigi Donnarumma do Paris Saint-Germain ganhou contornos de ruptura inesperada. Em mensagem nas redes sociais, o goleiro italiano, de 26 anos, deixou claro que não queria deixar o clube, mas que foi retirado do grupo. O discurso em tom de despedida, marcado por gratidão à torcida e aos companheiros, contrastou com a declaração do técnico Luis Enrique, que assumiu total responsabilidade pela exclusão do atleta da lista para a Supercopa da Europa.

"Infelizmente, alguém decidiu que não posso mais fazer parte deste grupo e contribuir para o sucesso desta equipe. É uma decisão que me deixa decepcionado e triste", escreveu Donnarumma, reforçando que sempre defendeu o gol parisiense com dedicação. "Sempre me senti em casa aqui e tive uma relação especial com os torcedores, que me apoiaram nos momentos bons e ruins", acrescentou o goleiro, que ainda expressou o desejo de se despedir pessoalmente no Parque dos Príncipes, caso tenha a chance.

Do outro lado, Luis Enrique foi direto ao justificar a ausência do goleiro na decisão desta quarta-feira, contra o Tottenham, em Udine. "Donnarumma está fora do elenco porque é uma decisão minha. Sou 100% responsável. Quero um goleiro diferente e tomei essa decisão. Gianluigi é um dos melhores goleiros do mundo", afirmou o treinador espanhol à Sky Sport.

A relação entre as partes já vinha sendo testada nos bastidores. O contrato de Donnarumma com o PSG termina no meio de 2026, mas o jogador havia decidido não renová-lo. Segundo o jornal LÉquipe, o Manchester City é o principal interessado e já teria chegado a um acordo com o atleta, restando o acerto financeiro com o clube francês. O valor pedido gira em torno de 50 milhões de euros (cerca de R$ 316 milhões).

Sem Donnarumma, o PSG deve iniciar a temporada com Lucas Chevalier como titular. O goleiro de 23 anos foi contratado recentemente e aparece como aposta para a sequência do projeto do clube. O corte do italiano da Supercopa, somado à nova contratação, reforça a leitura de que a saída é questão de tempo.

Revelado pelo Milan e campeão da última edição da Liga dos Campeões pelo PSG, Donnarumma encerra sua passagem em Paris com 161 partidas, quatro títulos do Campeonato Francês e uma relação marcada tanto por momentos decisivos quanto por um desfecho abrupto. Agora, a expectativa gira em torno de onde o italiano iniciará seu próximo capítulo no futebol europeu.