Fechamento do mercado financeiro

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +1,69%

Pontos: 137.913,68

Máxima de +2,06% : 138.414 pontos

Mínima estável: 135.629 pontos

Volume: R$ 23,92 bilhões

Variação em 2025: 14,66%

Variação no mês: 3,64%

Dow Jones: +1,1%

Pontos: 44.458,61

Nasdaq: +1,39%

Pontos: 21.681,90

Ibovespa Futuro: +1,71%

Pontos: 138.100

Máxima (pontos): 138.490

Mínima (pontos): 136.075

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 38,03

Variação: +2,07%

Petrobras PN

Preço: R$ 30,80

Variação: +0,26%

Bradesco PN

Preço: R$ 16,27

Variação: +2,33%

Ambev ON

Preço: R$ 12,23

Variação: -0,65%

Petrobras ON

Preço: R$ 33,10

Variação: +0,52%

Vale PNA

Preço: R$ 55,91

Variação: +1,05%

BRF SA ON

Preço: R$ 19,23

Variação: +0,16%

Vale ON

Preço: R$ 55,91

Variação: +1,05%

Itausa PN

Preço: R$ 11,15

Variação: +2,2%

Global 40

Cotação: 734,758 centavos de dólar

(11/8/2025)

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3865

Venda: R$ 5,3870

Variação: -1,01%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,56

Venda: R$ 5,66

Variação: -0,49%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3939

Venda: R$ 5,3945

Variação: -0,97%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,5200

Venda: R$ 5,6220

Variação: -0,72%

- Dólar Futuro (setembro)

Cotação: R$ 5,4290

Variação: -0,71%

- Euro

Compra: US$ 1,1673 (às 17h35)

Venda: US$ 1,1674 (às 17h35)

Variação: +0,01%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2880

Venda: R$ 6,2890

Variação: -0,44%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,4900

Venda: R$ 6,5740

Variação: +0,17%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, 0,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.399,00 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0,17%