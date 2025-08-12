Milei lança iniciativa para melhorar relações de Israel com países latino-americanos

O presidente argentino, Javier Milei, está ajudando a lançar uma iniciativa de US$ 1 milhão para melhorar as relações diplomáticas entre Israel e vários países da América Latina, em um momento em que o país enfrenta intensa crítica internacional por suas operações em Gaza.

Os Acordos Isaac, financiados com o dinheiro do Prêmio Genesis que Milei recebeu há dois meses em Jerusalém, aumentarão os laços entre Israel, Uruguai, Panamá e Costa Rica, de acordo com anúncio nesta terça-feira, 12.

A Argentina, sob Milei, já possui laços sólidos com Israel. Sua postura contrasta com a maior parte da América Latina - onde Bolívia e Colômbia romperam laços e outros países chamaram de volta seus embaixadores.

O nome da nova iniciativa é uma referência aos Acordos de Abraão, que reconheceram relações bilaterais entre Israel e vários estados árabes a partir de 2020, durante o primeiro mandato do presidente dos EUA, Donald Trump.

Em 2026, os Acordos Isaac planejam se expandir para o Brasil, Colômbia, Chile e possivelmente El Salvador, segundo os organizadores.