Terça-Feira, 12 de Agosto de 2025

Economia

Haddad: Lula anuncia plano de contingência amanhã e medidas serão via crédito extraordinário

12/08/2025 | 18:12
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta terça-feira, 12, que a apresentação do plano de contingência ao tarifaço dos Estados Unidos será nesta quarta-feira, 13. Ele disse não ter detalhes dos preparativos, mas informou que haverá uma solenidade seguida de entrevista coletiva com técnicos.

"Texto está 100% definido", disse ele a jornalistas, após participar de audiência na Comissão Mista da Medida Provisória 1.303/2025, que contém alternativas à alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Segundo Haddad, o plano contempla as demandas do setor produtivo após reuniões com vários representantes e deve ser o necessário para atender os afetados.

Ele disse ainda que as medidas serão via crédito extraordinário, ou seja, ficarão fora do limite de gastos, mas sem "waiver" para meta fiscal.

Sobre a reunião com o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, que foi cancelada, Haddad disse: "Agora está com eles."


