Chuva de meteoros terá pico nesta semana; veja quando e como observar

A tão aguardada chuva de meteoros Perseidas atingirá seu pico entre a noite desta terça-feira, 12, e quarta-feira, 13. Poderá ser vista principalmente na região Norte do Brasil, de acordo com o Observatório Nacional.

Conforme o astrônomo Dr. Marcelo De Cicco, coordenador do Projeto Exoss, parceiro do observatório, o fenômeno é visível anualmente de meados de julho até o fim de agosto, com duração de 17 de julho a 23 de agosto.

Durante o pico da chuva de meteoros, a observação será dificultada pela Lua, que estará 84% cheia, permitindo apenas a visualização dos meteoros mais luminosos.

"É importante notar que não há horário definido de pico e que a melhor hora de observação será durante a madrugada, a partir das 3 da manhã, aproximadamente, dependendo da região, quanto mais ao Sul mais tarde será a visibilidade, mas a Lua irá atrapalhar a visualização", avalia Cicco.

Segundo o Observatório Nacional, a observação da chuva de meteoros Perseidas é favorável para observadores do Hemisfério Norte, com a possibilidade de 50 a 75 meteoros visíveis por hora em condições ideais. No Hemisfério Sul, a observação é limitada, principalmente devido à influência da lua.

Como observar a chuva de meteoros?

É necessário estar em um local com baixa poluição luminosa.

Recomenda-se que o observador procure um local escuro, se possível afastado das grandes cidades, para evitar a poluição luminosa.

Além disso, deve-se apagar as luzes em volta e é imprescindível que o tempo esteja bom.

O que são chuvas de meteoros?

O Observatório Nacional lembra ainda que as chuvas de meteoros, muito admiradas por entusiastas da Astronomia, ocorrem quando meteoroides, que são fragmentos de cometas ou asteroides, entram na atmosfera da Terra em alta velocidade, criando espetaculares fenômenos luminosos.