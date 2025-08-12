DGABC
Terça-Feira, 12 de Agosto de 2025

Economia

Batata-inglesa tem maior contribuição negativa individual no IPCA em julho, mostra IBGE

12/08/2025 | 17:23
A queda de 20,27% no preço da batata-inglesa exerceu a maior contribuição negativa individual sobre a inflação de julho, um impacto de -0,04 ponto porcentual para a taxa de 0,26% registrada no mês pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Figuraram ainda no ranking de principais alívios sobre o IPCA de julho a gasolina (-0,03 ponto porcentual), cebola (-0,02 ponto porcentual), arroz (-0,02 ponto porcentual) e automóvel novo (-0,02 ponto porcentual).

Na direção oposta, a principal pressão partiu da energia elétrica residencial, com alta de 3,04% e influência de 0,12 ponto porcentual.

Houve contribuições positivas também da passagem aérea (0,10 ponto porcentual), jogos de azar (0,05 ponto porcentual), lanche fora de casa (0,04 ponto porcentual), conserto de automóvel (0,02 ponto porcentual) e refeição fora de casa (0,02 ponto porcentual).


