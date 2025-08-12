DGABC
DGABC

Terça-Feira, 12 de Agosto de 2025

Nacional Titulo

Explosão em fábrica de explosivos deixa 7 pessoas desaparecidas em Curitiba

12/08/2025 | 16:58
Uma explosão em uma fábrica de materiais explosivos deixou ao menos sete pessoas desaparecidas. Segundo os bombeiros, o incidente ocorreu por volta das 5h50 desta terça-feira, 12, em Quatro Barras, na Grande Curitiba, em um depósito da unidade.

A empresa fabrica e fornece produtos explosivos para a indústria de mineração a céu aberto e subterrânea, além de empresas de demolições e construção civil.A reportagem entrou em contato com a Enaex Brasil e aguarda retorno.

A empresa funciona em turnos por 24 horas, por isso havia funcionários trabalhando. A Enaex produz material explosivo para desmonte de rochas.

O governador Ratinho Junior disse em rede social que o Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost) coordena as buscas. "Determinei que o secretário de Segurança Pública, Hudson Leoncio Teixeira, e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Antônio Hiller, acompanhem o caso presencialmente."

A área da indústria foi totalmente isolada. Além da busca por sobreviventes, as equipes também procuram por mais explosivos. Cães de busca por pessoas serão utilizados nos trabalhos.

O comandante dos Bombeiros, coronel Hiller, explica que a própria brigada da empresa fez o primeiro atendimento da ocorrência. "Eles fizeram o primeiro combate. Os focos de incêndio já foram extintos, o que nos ajuda nas buscas", afirma.

A força da explosão abalou casas e imóveis comerciais na vizinhança. O bloco de fumaça saindo do local era avistado à distância. A empresa fica na margem da BR-116, mas o tráfego não chegou a ser interditado. Em 2004, uma explosão na unidade deixou saldo de 4 mortos.

Segundo a Arteris Régis Bittencourt, não houve bloqueio e nenhum outro impacto que comprometesse o tráfego ou a segurança dos usuários na rodovia. Equipes do serviço pré-hospitalar da concessionária foram acionadas para auxiliar no atendimento junto ao Corpo de Bombeiros.


