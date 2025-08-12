DGABC
Terça-Feira, 12 de Agosto de 2025

Internacional

Casa Branca: ideia de reunião entre Trump e Putin é entender como acabar com a guerra

12/08/2025 | 15:56
A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou nesta terça-feira, 12, que a ideia da reunião entre os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin é entender como acabar com a guerra e que, por isso, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, não participará desse primeiro encontro.

Em coletiva de imprensa, Leavitt disse que a reunião de Trump e Putin será a dois e que talvez haja planos de o republicano viajar para a Rússia no futuro.

Sobre as relações com a China, ela comentou que Trump pode estender a redução das vendas na China para outras empresas, além da Nvidia e AMD.

No que diz respeito à polêmica envolvendo os dados do payroll, Karoline Leavitt comentou que o plano é que as estatísticas de trabalho continuem com publicação mensal. "Precisamos analisar os meios e métodos para obter os dados sobre a mão de obra", pontuou. Mais cedo, o economista indicado por Trump para liderar o Escritório de Estatísticas de Trabalho (BLS, na sigla em inglês), E.J. Antoni, sugeriu suspender a divulgação mensal do relatório de emprego do país, o payroll, até que dados anteriores sejam corrigidos.

A secretária de Imprensa também confirmou que Trump está considerando entrar com uma ação judicial contra o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell.


