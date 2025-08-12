DGABC
DGABC

Terça-Feira, 12 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Indicado de Trump ao BLS sugere suspender divulgação mensal de payroll até corrigir dados

12/08/2025 | 15:41
Compartilhar notícia


O economista indicado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para liderar o Escritório de Estatísticas de Trabalho (BLS, na sigla em inglês), E.J. Antoni, sugeriu nesta terça-feira, 12, suspender a divulgação mensal do relatório de emprego do país, o payroll, até que dados anteriores sejam corrigidos. A declaração foi feita em entrevista à Fox Business.

"Até que isso dados anteriores seja corrigido, o BLS deveria suspender a divulgação dos relatórios mensais de emprego, mas continuar publicando dados trimestrais que são mais precisos, mas menos atualizados", afirmou Antoni, que ainda precisa ter sua indicação confirmada pelo Senado americano antes de assumir o cargo.

Segundo Antoni, tomadores de decisões dependem desses números, e a falta de confiança nos dados podem ter "consequências de longo alcance".

"Como as empresas podem planejar, ou como o Federal Reserve (Fed) pode conduzir a política monetária, se não sabem quantos empregos estão sendo criados ou perdidos? É um problema sério que precisa ser corrigido imediatamente", acrescentou ele.

A antiga chefe do BLS foi demitida por Trump no mesmo dia da divulgação do payroll de julho, que mostrou grandes revisões para baixo na criação de emprego nos meses anteriores.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.