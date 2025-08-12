DGABC
Terça-Feira, 12 de Agosto de 2025

Economia Titulo

Evergrande será retirada da lista da bolsa de valores de Hong Kong após problemas com dívidas

12/08/2025 | 15:02
A Evergrande, incorporadora imobiliária chinesa altamente endividada, anunciou nesta terça-feira, 12, que será retirada da lista da bolsa de valores de Hong Kong em 25 de agosto, representando mais um revés para o setor imobiliário da China.

O tribunal local decidiu em janeiro de 2024 que a empresa não conseguiu apresentar um plano de reestruturação viável para suas dívidas, o que alimentou temores sobre o crescente fardo da dívida da China, e a negociação de suas ações foi suspensa desde a decisão.

As regras da cidade estipulam que a listagem de empresas pode ser cancelada se a negociação de seus valores mobiliários permanecer suspensa por 18 meses consecutivos.

A Evergrande recebeu uma carta em 8 de agosto notificando o grupo do cancelamento da listagem, já que a negociação não foi retomada até 28 de julho.

O último dia da listagem será 22 de agosto e a Evergrande não solicitará uma revisão da decisão, disse a empresa em um comunicado.

"Todos os acionistas, investidores e potenciais investidores da empresa devem observar que, após a última data de listagem, embora os certificados das ações permaneçam válidos, as ações não serão listadas e não serão negociáveis na Bolsa de Valores", menciona a nota. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado


