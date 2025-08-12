Secretário de Defesa dos EUA compartilha vídeo de pastores dizendo que mulheres não devem votar

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, republicou um vídeo sobre uma igreja nacionalista cristã, no qual pastores afirmam que as mulheres não deveriam mais ter direito ao voto.

Hegseth compartilhou o conteúdo em seu perfil no X (antigo Twitter), na noite da última quinta-feira, 7. O vídeo mostra uma reportagem de quase sete minutos da emissora americana CNN sobre Doug Wilson, cofundador da Comunhão das Igrejas Evangélicas Reformadas (CREC, na sigla em inglês).

A matéria apresentou um pastor da igreja de Wilson que defendeu a revogação do direito de voto das mulheres na Constituição, e outro que disse que, em seu mundo ideal, as pessoas votariam como famílias. Uma fiel que se declarou submissa ao marido também foi ouvida.

"Todo Cristo para toda a vida", escreveu Hegseth na legenda que acompanhava o vídeo.

A publicação recebeu mais de 12 mil curtidas e 2 mil compartilhamentos no X. Alguns usuários concordaram com os pastores, enquanto outros demonstraram preocupação com a promoção de ideias nacionalistas cristãs por um secretário de Defesa.

Doug Pagitt, pastor e diretor executivo da organização evangélica progressista Vote Common Good (Vote pelo Bem Comum), afirmou que as opiniões expressas no vídeo são compartilhadas por "uma pequena minoria de cristãos" e considerou "muito preocupante" que Hegseth as amplificasse.

O porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, disse à agência Associated Press, na sexta-feira, 8, que Hegseth é "um membro orgulhoso de uma igreja" afiliada à CREC e que "aprecia muito muitos dos escritos e ensinamentos do sr. Wilson".

Em maio, Hegseth convidou seu pastor pessoal, Brooks Potteiger, para o Pentágono, onde liderou o primeiro de vários cultos cristãos realizados dentro do prédio do governo, durante o horário de expediente. Funcionários do Departamento de Defesa e membros das Forças Armadas relataram ter recebido convites para o evento em seus e-mails institucionais.

"Gostaria de ver a nação ser uma nação cristã e gostaria de ver o mundo ser um mundo cristão", disse Wilson na reportagem da CNN. (COM INFORMAÇÕES DA AP)