Economia Titulo

Três dos 9 grupos do IPCA tiveram quedas de preços em julho

12/08/2025 | 13:25
Três dos nove grupos que integram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registraram quedas de preços em julho, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Houve recuos em Alimentação e Bebidas, de 0,27% e impacto de -0,06 ponto porcentual; Vestuário, -0,54% e impacto de -0,03 ponto porcentual; e Comunicação, -0,09% e impacto de 0,00 ponto porcentual.

Na direção oposta, os preços subiram em Transportes (alta de 0,35%, impacto de 0,07 ponto porcentual), Artigos de Residência (0,09%, impacto de 0,00 ponto porcentual), Habitação (0,91%, uma contribuição de 0,14 ponto porcentual), Despesas Pessoais (0,76%, impacto de 0,08 p.p.), Saúde e Cuidados Pessoais (0,45%, impacto de 0,06 p.p.) e Educação (0,02%, impacto de 0,00 ponto porcentual).

Em julho, cinco das 16 regiões investigadas pelo IBGE registraram quedas de preços. O resultado mais brando foi verificado em Campo Grande, deflação de 0,19%, enquanto o mais elevado ocorreu em São Paulo, com alta de 0,46%.


