Grupo Vestuário cai 0,54% em julho ante alta de 0,75% em junho no IPCA

O grupo Vestuário saiu de uma alta de 0,75% em junho para um recuo de 0,54% em julho, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grupo contribuiu com -0,03 ponto porcentual para a taxa de 0,26% do IPCA do último mês.
As maiores contribuições negativas partiram das quedas na roupa feminina (-0,98%) e na roupa masculina (-0,87%).
