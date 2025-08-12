Grupo Saúde sobe 0,45% em julho ante 0,07% em junho no IPCA

O grupo Saúde e Cuidados pessoais saiu de um avanço de 0,07% em junho para uma alta de 0,45% em julho, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grupo contribuiu com 0,06 ponto porcentual para a taxa de 0,26% do IPCA do último mês.

O resultado foi sustentado pelos aumentos nos itens de higiene pessoal (0,98%) e no plano de saúde (0,35%).

A alta no plano de saúde reflete a incorporação dos reajustes autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

"Para os planos contratados após a Lei nº 9.656/98, o porcentual é de até 6,06%, com vigência a partir de maio de 2025 e cujo ciclo se encerra em abril de 2026. Para os planos contratados antes da Lei nº 9.656/98, os percentuais autorizados foram de 6,47% e 7,16%, a depender do plano", lembrou o IBGE.