Economia Titulo

INCC/Sinapi sobe 0,31% em julho, após avanço de 0,88% em junho, mostra IBGE

12/08/2025 | 11:24
O Índice Nacional da Construção Civil (INCC/Sinapi) divulgado nesta terça-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) subiu 0,31% em julho. O resultado sucede avanço de 0,88% em junho.

No ano, o índice acumula alta de 3,21%. A taxa acumulada em 12 meses foi de 5,25%, ante taxa de 5,34% até junho.

Segundo o IBGE, o custo nacional da construção foi de R$ 1.848,39 por metro quadrado em julho.

A parcela dos materiais teve alta de 0,23%, enquanto o custo da mão de obra subiu 0,42%.


