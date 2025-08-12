Caixa Seguridade tem lucro líquido recorrente de R$ 1,028 bi no 2tri25 alta anual de 57,3%

A Caixa Seguridade registrou lucro líquido de R$ 1,028 bilhão no segundo trimestre deste ano, um crescimento de 57,3% em relação ao mesmo intervalo de 2024. O resultado foi novamente impulsionado pelo desempenho das empresas em que a holding, controlada pela Caixa Econômica Federal, tem participação.

As receitas operacionais cresceram 42,7% em um ano, para R$ 1,369 bilhão. A maior parte, R$ 797,2 milhões, veio dos resultados das participações, aumento de 50,2% em um ano, ainda conforme a companhia.

O resultado financeiro ficou em R$ 27,7 milhões, volume 156,1% superior frente ao mesmo período de 2024. Segundo a Caixa Seguridade, esse desempenho foi impulsionado pela melhora na rentabilidade das carteiras em função da elevação da taxa Selic, e pelo maior saldo médio de aplicações.

O resultado financeiro representou 32,3% do lucro líquido do trimestre, com destaque para a Caixa Vida e Previdência, que respondeu por 50,2% desse total.

Em seguros, as empresas do Grupo arrecadaram R$ 2,381 bilhões, queda anual de 2,4%. O desempenho foi influenciado pelo seguro prestamista, em que a arrecadação caiu 42,7%, para R$ 332,9 milhões. Segundo a holding, a redução no volume de prêmios emitidos foi influenciada pelo cenário de taxa de juros elevadas, com impacto no custo do crédito comercial, e consequente redução no volume de comercialização de seguros vinculados às operações de crédito.

No seguro habitacional, que é a linha de maior representatividade, houve alta de 11,8% em um ano, para R$ 984,6 milhões. O crescimento é atribuído pela companhia ao aumento da carteira de crédito habitacional da Caixa.

A sinistralidade da carteira de seguros do grupo subiu 34,3 pontos porcentuais em um ano, para 25,1%. De acordo com a empresa, essa variação é efeito da ocorrência de eventos extraordinários em 2024, que impactaram os ramos prestamista e habitacional, com o aumento no volume de avisos relacionados às fortes chuvas e enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.

Nos chamados negócios de acumulação, a Caixa Seguridade reportou receita de R$ 925,8 milhões, alta de 13,1%. No produto mais importante, a previdência privada, a arrecadação bruta foi de R$ 5,689 bilhões, 5,2% menor que no mesmo período do ano passado, enquanto a receita, proveniente das taxas de administração, subiu 5,1%, para R$ 463 milhões.

A taxa de administração média dos produtos de previdência da holding caiu 0,03 p.p., reflexo do mix de fundos que compõem as reservas, com maior alocação em fundos conservadores.