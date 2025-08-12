Corinthians enfrenta Athletico-PR nas quartas de final da Copa do Brasil; veja todos os duelos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu na manhã desta terça-feira, 12, os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, bem como o chaveamento dos oito clubes até a decisão da competição. O Corinthians encara o Athletico-PR, que eliminou o São Paulo na última fase, e pode enfrentar Cruzeiro ou Atlético-MG nas semifinais.

No chaveamento, os times dos confrontos 1 e 2 se encontram na próxima fase, enquanto os duelos 3 e 4 definem a outra partida da semifinal. Os três clubes cariocas, no sorteio da CBF, ficaram do mesmo lado da chave e excluíram a possibilidade de um clássico Estadual na decisão.

Vasco x Botafogo e Bahia x Fluminense fecham os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Dos oito classificados, apenas Botafogo e Bahia nunca se sagraram campeões da competição. Os quatro times que avançarem às semifinais somam R$ 9.922.500 em premiação.

VEJA TODOS OS CONFRONTOS DAS QUARTAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL

1º Atlético-MG x CRUZEIRO

2º Athletico-PR X Corinthians

3º Vasco x Botafogo

4º Bahia X Fluminense

(Os times à direita decidem em casa)

Este será o primeiro duelo entre Corinthians e Athletico-PR nesta temporada, já que os paranaenses disputam a Série B. O time passa por uma crise no ano, apesar de conseguir ter eliminado o São Paulo nas oitavas de final. Esta será a quarta vez que as equipes se enfrentam na Copa do Brasil; em todas as outras (1997, 2001 e 2009), os corintianos conseguiram avançar na disputa.

O último encontro, inclusive, ocorreu na recente conquista alvinegra na competição. Nas oitavas de final, depois de perder o embate de ida na Arena da Baixada por 3 a 2, o Corinthians reverteu o placar no Pacaembu (2 a 0) e avançou na disputa pelo título - que contou com a estrela de Ronaldo Fenômeno.

CLÁSSICOS ESTADUAIS

O sorteio da CBF definiu dois clássicos nas quartas de final: Atlético-MG x Cruzeiro e Botafogo x Vasco se enfrentam, um em cada lado da chave. O carioca que passar ainda poderá ter mais um duelo local na semifinal, caso o Fluminense elimine o Bahia no confronto entre tricolores.

Na Copa do Brasil, os mineiros já se enfrentaram em outras duas oportunidades, com uma vitória para cada lado. Em 2014, os rivais duelaram na decisão, com o título do Atlético-MG, com 3 a 0 no placar agregado; já em 2019, foi a vez do Cruzeiro levar a melhor, com 3 a 2 na soma dos resultados.

Já Botafogo e Vasco se enfrentaram em apenas uma oportunidade na Copa do Brasil. Em 2020, o futuro time de John Textor - e que seria rebaixado à segunda divisão naquela temporada - levou a melhor na quarta fase do torneio.

PREMIAÇÃO

Ao todo, 92 clubes disputam a Copa do Brasil, sendo que 12 destes entram a partir da terceira fase. São aqueles que ganharam a Série B, Copa do Nordeste, Copa Verde ou se classificaram para a Libertadores nesta temporada. Dos clubes que ainda estão vivos na Copa do Brasil, quatro jogam desde a primeira rodada e, consequentemente, acumulam uma maior premiação até aqui.

Além do número de fases disputadas, a Copa do Brasil tem, até a terceira rodada, uma divisão na premiação em três grupos:

Grupo 1 (clubes da Série A)

Grupo 2 (clubes da Série B)

Grupo 3 (clubes das Séries C, D e sem divisão)

Por disputar a primeira rodada, por exemplo, Fluminense, Vasco e Atlético-MG somaram R$ 1.543.500 a seus cofres; já o Athletico-PR, que disputa a segunda divisão, recebeu R$ 1.378.125.

Desta forma, os oito classificados se dividem em três subgrupos em relação à premiação acumulada até aqui:

- Times da Série A que disputam desde a primeira fase (Atlético-MG, Fluminense e Vasco) - R$ 14.112.000

- Times da Série B que disputam desde a primeira fase (Athletico-PR) - R$ 13.615.875

- Times da Série A que entraram na terceira fase (Bahia, Botafogo, Corinthians e Cruzeiro) - R$ 10.694.250

O primeiro grupo somou o maior montante, justamente por ter disputado mais partidas na competição. A partir da terceira fase, quando as 12 equipes remanescentes entram na disputa, a premiação se iguala entre todas as divisões. O Retrô, que está na Série C e foi eliminado pelo Bahia, teria recebido o mesmo valor caso tivesse conseguido avançar às quartas de final, por exemplo.

Ao todo, a Copa do Brasil distribuirá mais de R$ 500 milhões em premiação nesta temporada, um reajuste que chegou a 5,39%, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Caso o campeão seja um dos três clubes do primeiro grupo, a premiação poderá chegar a R$ 101,2 milhões. O sorteio das quartas de final acontece na próxima terça-feira, 12, a partir das 10h (de Brasília).

VEJA O CAMINHO DOS CLUBES CLASSIFICADOS ÀS QUARTAS DE FINAL

- Athletico-PR (eliminou Pouso Alegre, Guarany de Bagé, Brusque e São Paulo)

- Atlético-MG (eliminou Tocantinópolis, Manaus, Maringá e Flamengo)

- Bahia (entrou na 3ª rodada e eliminou Paysandu e Retrô)

- Botafogo (entrou na 3ª rodada e eliminou Capital-DF e Bragantino)

- Cruzeiro (entrou na 3ª rodada e eliminou Vila Nova e CRB)

- Corinthians (entrou na 3ª rodada e eliminou Novorizontino e Palmeiras)

- Fluminense (eliminou Águia de Marabá, Caxias, Aparecidense e Internacional)

- Vasco (eliminou União Rondonópolis, Nova Iguaçu, Operário-PR e CSA)