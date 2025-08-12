O que a Unicamp planeja para terreno de 44 mil m2 e R$ 20 milhões no interior de São Paulo

A Universidade de Campinas (Unicamp), no interior de São Paulo, oficializou nesta segunda-feira, 11, a aquisição de um terreno de 44 mil metros quadrados em Barão Geraldo, distrito do município campineiro, que será utilizado para a construção de moradias estudantis. O terreno custou, segundo a universidade, R$ 20 milhões.

O programa de habitação da Unicamp acolhe atualmente cerca de 1.000 estudantes. Na nova área, estão previstos complexos residenciais capazes de acomodar mais 1.400 alunos, o que vai ampliar a capacidade total do programa para cerca de 2.400 moradores universitários. A ampliação do programa já tinha sido aprovada há três anos pelo Conselho Universitário (Consu).

A previsão é de que metade do terreno seja destinada às residências e a outra metade, às instalações voltadas ao apoio administrativo, a atividades esportivas e culturais e à realização de programas de extensão universitária. Também estão previstos refeitório, horta coletiva, espaço para teatro e campo de futebol.

"Trata-se de uma nova forma de se pensar a residência universitária. Porque não se trata apenas de acolhimento, mas da criação de um espaço que vai permitir a interação da universidade com a cidade, já que teremos espaços para atividades culturais, esportivas e de extensão", disse o coordenador-geral da Unicamp, professor Fernando Coelho.

O programa de permanência estudantil destina-se a estudantes de baixa renda que moram fora da Região Metropolitana de Campinas. Segundo dados da Diretoria Executiva de Apoio e Permanência Estudantil (Deape), o sistema de moradia conta hoje com 226 residências, que possuem sala, quarto e banheiro, além de 27 estúdios que podem acomodar famílias.

Os estudantes comemoram a aquisição do terreno para ampliar o programa de moradia, mas aproveitaram a oportunidade para cobrar por mais residências do tipo em outras cidades onde a Unicamp também possui cursos.

"A compra do terreno representa uma vitória na luta pela permanência estudantil, mas precisamos lembrar também que queremos a ampliação desse benefício, com a instituição de programas de moradia em Limeira e Piracicaba", afirmou Laura Khaddou, coordenadora-geral do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da universidade.

Conforme a Unicamp, a Deape oferece bolsas de auxílio moradia que ajudam a subsidiar o aluguel para os estudantes que não encontram vaga na moradia ou que estudam em outras unidades, fora de Campinas.