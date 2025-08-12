DGABC
Terça-Feira, 12 de Agosto de 2025

Economia Titulo

INPC de julho sobe 0,21% ante alta de 0,23% em junho

12/08/2025 | 10:40
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) teve alta de 0,21% em julho, após uma elevação de 0,23% em junho, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com o resultado, o índice acumulou alta de 3,30% no ano.

A taxa em 12 meses mostrou alta de 5,13%, ante taxa de 5,18% até junho.

O INPC mede a variação dos preços para as famílias com renda de um a cinco salários mínimos e chefiadas por assalariados.


