Economia Titulo

Chance de Fed cortar juros em 75 pb em 2025 cresce de 41,3% para 55,1%, após CPI dos EUA

12/08/2025 | 10:33
O mercado financeiro aumentou as apostas de um corte acumulado de 75 pontos-base (pb) até dezembro pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e tornou o cenário como principal, após a leitura do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA.

De acordo com ferramenta de monitoramento do CME Group, a chance estimada de redução de juro em 75 pb até o fim do ano era de 55,1%, por volta das 9h35 (de Brasília). Antes do dado, a probabilidade era de 41,3%.

A chance de corte menor, de 50 pb, caiu de 43,9% para 37,4%, enquanto a de uma redução de 25 pb, cedeu de 13,5% para 7,2%. O cenário de manutenção dos juros durante todo o ano se tornou praticamente nulo no mesmo horário, após cair de 1,3% para 0,4% de probabilidade.

Para setembro, as chances de um corte de 25 pb nos juros foram consolidadas e subiram de 82,4% para 90,1% com o CPI.


