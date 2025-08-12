Opep vê aumento da produção de petróleo do Brasil em junho e eleva projeção para o ano

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) estima que a produção total de petróleo do Brasil subiu 77 mil barris por dia (bpd) em junho, a 3,8 milhões de bpd, segundo relatório mensal divulgado nesta terça-feira, 12. O cartel também notou aumento de 76 mil bpd na produção total de combustíveis líquidos no mês, a 4,6 milhões de bpd.
A organização cresceu a expectativa para a oferta de combustíveis líquidos do Brasil neste ano e, em 2025, o cartel prevê crescimento de cerca de 230 mil bpd, a uma média de 4,4 milhões de bpd. Para 2026, a Opep projeta aumento na oferta de 160 mil bpd, a 4,5 milhões de bpd.
Segundo o documento, a atividade agrícola e industrial saudável deverá impulsionar a demanda por petróleo na América Latina, que deverá crescer 126 mil bpd, atingindo uma média de 7,0 milhões de bpd. No entanto, a Opep alerta que há um risco de queda associado às tarifas anunciadas pelos EUA, que "deverão ter um efeito desestimulador sobre algumas economias regionais".
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.