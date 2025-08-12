Opep mantém projeções para PIB do Brasil em 2025 e 2026, mas cita risco de queda por tarifas

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) manteve as projeções de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil nos próximos dois anos, prevendo alta de 2,3% em 2025 e de 2,5% em 2026. No entanto, o cartel menciona que o recente anúncio de tarifas americanas de 50% sobre as exportações brasileiras representa um novo, embora limitado, risco de queda, em relatório publicado nesta terça-feira, 12.

"Com as exportações para os EUA representando cerca de 2% do PIB brasileiro, a redução da demanda pode reduzir o crescimento a curto prazo em até 0,4 ponto porcentual", menciona no texto. A Opep, no entanto, acredita que o País pode compensar parte do impacto tarifário por meio de negociações ou redirecionamento das exportações para outros mercados, particularmente de commodities amplamente comercializadas, como produtos agrícolas, metais e combustíveis, que representam mais da metade de suas exportações americanas.

Caso não seja alcançada uma solução entre os dois países, a Opep considera que as tarifas podem prejudicar o crescimento do PIB brasileiro no segundo semestre de 2025. Para 2026, a organização menciona que os desdobramentos fiscais e o impacto defasado das políticas monetárias restritivas continuam sendo incertezas importantes para o próximo ano, assim como a política comercial americana, "um fator que também pode prejudicar o crescimento do Brasil no próximo ano".

O cartel também manteve previsão de que a inflação ficará elevada em torno de 5% ao longo deste ano, impulsionada por uma moeda mais fraca, inflação de serviços e aumento de salários reais. "Em resposta, o banco central provavelmente manterá a política monetária restritiva e poderá apertar ainda mais para "reancorar" as expectativas, mesmo correndo o risco de ultrapassar a meta posteriormente", acrescenta.