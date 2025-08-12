DGABC
Terça-Feira, 12 de Agosto de 2025

Economia Titulo

Opep eleva previsão para crescimento do PIB global em 2025, de 2,9% a 3%

12/08/2025 | 09:27
A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) elevou sua previsão para a alta do Produto Interno Bruto (PIB) global em 2025, de 2,9% a 3%, segundo relatório mensal divulgado nesta terça-feira, 12. Para 2026, a projeção de avanço da economia global ficou inalterada, em 3,1%.

No caso do PIB dos EUA, a Opep ajustou para cima a estimativa de expansão em 2025, de 1,7% a 1,8%, mas reiterou a do ano que vem, em 2,1%.

A projeção de crescimento da China em 2025 também teve revisão para cima, de 4,6% a 4,8%, enquanto a de 2026 foi mantida em 4,5%.

Para a zona do euro, as previsões de alta foram ajustadas tanto para este ano, de 1% a 1,2%, quanto para o próximo, de 1,1% a 1,2%.


