Santo André e Strong Assinam Termo para Estudo de Demanda Turística

Para fortalecer o planejamento e a execução de políticas públicas voltadas ao setor turístico, a Prefeitura de Santo André e a Strong Business School assinaram termo de cooperação técnica para a realização da terceira edição do Estudo de Demanda Turística do município.

A assinatura ocorreu na unidade andreense da instituição e teve a presença do secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato, e do mantenedor da faculdade, Sérgio Tadeu Ribeiro.

O levantamento, conduzido pelo CIM (Centro de Inteligência de Mercado) da Strong Business School, sob coordenação do professor Luciano Schmitz, contará com o envolvimento direto de alunos na aplicação de questionários e análise de dados. As pesquisas de campo serão realizadas nos principais pontos de visitação da cidade, como Paranapiacaba, Sabina Parque Escola do Conhecimento, Santuário Nacional da Umbanda e rede hoteleira local. O relatório final está previsto para novembro.

Segundo Banzato, a parceria com a Strong tem sido fundamental para compreender o perfil e as necessidades dos visitantes. “Mapear esses turistas e entender o que eles querem e onde estão as oportunidades e os gargalos são ações fundamentais. Esse trabalho conjunto entre academia e poder público com certeza trará impacto, como já vem impactando, afinal os números do turismo na cidade anualmente apresentam crescimento”, destacou.

Para o mantenedor da Strong Business School, Sérgio Tadeu Ribeiro, a pesquisa é oportunidade de alinhar conhecimento acadêmico com demandas reais da cidade.

A última edição do estudo, realizada em 2022, identificou que Santo André recebe anualmente cerca de 550 mil turistas, oriundos de 100 cidades brasileiras e de países como Argentina, Japão e Suíça. O levantamento apontou que a maioria visita a cidade por um único dia (67,6%), com motivação principal de lazer e descanso (42,3%), seguida por negócios (19,5%) e turismo religioso (10,2%).

Paranapiacaba, Sabina Parque Escola do Conhecimento e Santuário Nacional da Umbanda estão entre os atrativos mais citados, além de bares e restaurantes.

LEIA TAMBÉM:

Cinema para mães exibe 'Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda' em Santo André