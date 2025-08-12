DGABC
DGABC

Terça-Feira, 12 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Estados Unidos e china decidem negociar por mais 90 dias

12/08/2025 | 08:43
Compartilhar notícia


Estados Unidos e China decidiram nesta segunda, 11, prorrogar por mais 90 dias as negociações em torno das tarifas sobre produtos dos dois países.

O documento com a extensão do prazo foi assinado ontem pelo presidente dos EUA, Donald Trump, poucas horas antes de taxas de até 145% a produtos chineses enviados aos Estados Unidos e 125% a americanos exportados ao país asiático passassem a valer.

Atualmente, as importações da China são taxadas em 30%. Em maio passado, autoridades dos dois países já haviam anunciado uma trégua na guerra comercial de 90 dias depois de negociações na Suíça. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.