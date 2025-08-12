Banco central da Austrália corta taxa de juros de 3,85% para 3,60% ao ano

O banco central da Austrália (RBA, na sigla em inglês) anunciou nesta terça-feira, 12, a redução da taxa de juros do país de 3,85% para 3,60% ao ano. Em comunicado, a autoridade monetária australiana informou que as pressões inflacionárias diminuíram conforme o esperado e que as condições do mercado de trabalho tiveram um alívio.

O RBA destacou que os riscos para a perspectiva do crescimento econômico global estão inclinados para o lago negativo, mas a chance de uma guerra comercial mais intensa diminuiu.

"O Comitê de Política Monetária julgou que mais um relaxamento na política monetária era apropriado, dado que a inflação continuou a moderar. No entanto, a perspectiva permanece incerta, e o comitê estará atento aos dados e à avaliação em evolução dos riscos", diz o comunicado.

