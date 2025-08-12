Na Alemanha, índice ZEW de expectativas econômicas cai a 34,7 em agosto

O índice de expectativas econômicas da Alemanha caiu para 34,7 em agosto, ante 52,7 em julho, segundo pesquisa divulgada pelo instituto alemão ZEW nesta terça-feira, 12. O resultado, porém, ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam recuo a 28,9 neste mês. Houve piora também do índice de condições atuais medido pelo ZEW, que diminuiu de -59,5 para -68,6 entre julho e agosto.
