DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 11 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Itaúsa tem lucro líquido recorrente recorde de R$ 4 bi no 2º trimestre, alta de 11%

11/08/2025 | 20:47
Compartilhar notícia


A Itaúsa, holding de investimentos que faz parte do bloco de controle do Itaú Unibanco, e a maior da América Latina, registrou lucro líquido recorrente de R$ 4,037 bilhões no segundo trimestre de 2025, crescimento de 11% em relação ao mesmo período do ano passado. O crescimento do lucro veio principalmente da expansão do resultado do Itaú, que teve ganho recorde no período, de R$ 11,5 bilhões.

No segundo trimestre, o Itaú gerou para a Itaúsa, um resultado recorrente de R$ 4,118 bilhões, crescimento de 12,3% em um ano. Já o resultado gerado pela Alpargatas, que passou por reestruturação, saltou 215% em um ano, para R$ 30 milhões, enquanto o da Dexco caiu 78,6%, para R$ 9 milhões. A Motiva (ex-CCR) gerou R$ 41 milhões, recuo anual de 2,9%.

Ao todo, o valor de mercado das empresas que a Itaúsa investe somou R$ 159,3 bilhões ao final do segundo trimestre, valorização de 24%. Já a Itaúsa fechou o período valendo menos que isso, avaliada em R$ 120 bilhões na B3.

O presidente da Itaúsa, Alfredo Setubal, ressalta no relatório que acompanha o balanço, que mesmo com os desafios que marcaram os últimos meses, tanto externos, com acirramento das tensões geopolíticas e mudanças na política comercial dos Estados Unidos, como locais, incluindo a inflação acima da meta e juros maiores, a holding teve lucro líquido recorde no segundo trimestre.

O portfólio de investimentos registrou resultados 11% superiores ao ano passado, com destaques para o Itaú Unibanco, acrescenta o executivo. De abril a junho de 2025, o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) recorrente da Itaúsa ficou em 18,4%, ante 17,7% um ano atrás.

A dívida líquida da Itaúsa ficou em R$ 587 milhões no final junho, recuo de 30% em relação ao montante do mesmo período de 2024. A queda é explicada por um movimento de gerenciamento de passivos iniciado em 2022. Em mais um passo, a Itaúsa anunciou em junho o pré-pagamento de debêntures no valor de R$1,25 bilhão, o que permitiu reduzir seu endividamento bruto, custo médio da dívida, despesas financeiras e a concentração de vencimentos, explica Setubal nos comentários no balanço.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.