Fechamento do mercado financeiro

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,21%
Pontos: 135.623,15
Máxima de +0,29% : 136.307 pontos
Mínima de -0,31% : 135.496 pontos
Volume: R$ 17,67 bilhões
Variação em 2025: 12,75%
Variação no mês: 1,92%
Dow Jones: -0,45%
Pontos: 43.975,09
Nasdaq: -0,3%
Pontos: 21.385,40
Ibovespa Futuro: -0,31%
Pontos: 135.860
Máxima (pontos): 136.430
Mínima (pontos): 135.525
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 37,25
Variação: +0,59%
Petrobras PN
Preço: R$ 30,68
Variação: +0,49%
Bradesco PN
Preço: R$ 15,85
Variação: -0,69%
Ambev ON
Preço: R$ 12,34
Variação: -0,24%
Petrobras ON
Preço: R$ 32,84
Variação: +0,18%
Vale PNA
Preço: R$ 55,38
Variação: -0,02%
BRF SA ON
Preço: R$ 19,29
Variação: -0,82%
Vale ON
Preço: R$ 55,38
Variação: -0,02%
Itausa PN
Preço: R$ 10,93
Variação: +0,18%
Global 40
Cotação: 734,736 centavos de dólar
(7/8/2025)
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,4415
Venda: R$ 5,4420
Variação: +0,11%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,58
Venda: R$ 5,68
Variação: estável
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,4467
Venda: R$ 5,4473
Variação: +0,4%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,5700
Venda: R$ 5,6630
Variação: +0,07%
- Dólar Futuro (setembro)
Cotação: R$ 5,4680
Variação: +0,11%
- Euro
Compra: US$ 1,1612 (às 18h15)
Venda: US$ 1,1617 (às 18h15)
Variação: 0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,3130
Venda: R$ 6,3170
Variação: -0,19%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,4400
Venda: R$ 6,5630
Variação: -0,52%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, 0,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 3.404,70 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -2,48%
