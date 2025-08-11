Fechamento do mercado financeiro

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,21%

Pontos: 135.623,15

Máxima de +0,29% : 136.307 pontos

Mínima de -0,31% : 135.496 pontos

Volume: R$ 17,67 bilhões

Variação em 2025: 12,75%

Variação no mês: 1,92%

Dow Jones: -0,45%

Pontos: 43.975,09

Nasdaq: -0,3%

Pontos: 21.385,40

Ibovespa Futuro: -0,31%

Pontos: 135.860

Máxima (pontos): 136.430

Mínima (pontos): 135.525

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 37,25

Variação: +0,59%

Petrobras PN

Preço: R$ 30,68

Variação: +0,49%

Bradesco PN

Preço: R$ 15,85

Variação: -0,69%

Ambev ON

Preço: R$ 12,34

Variação: -0,24%

Petrobras ON

Preço: R$ 32,84

Variação: +0,18%

Vale PNA

Preço: R$ 55,38

Variação: -0,02%

BRF SA ON

Preço: R$ 19,29

Variação: -0,82%

Vale ON

Preço: R$ 55,38

Variação: -0,02%

Itausa PN

Preço: R$ 10,93

Variação: +0,18%

Global 40

Cotação: 734,736 centavos de dólar

(7/8/2025)

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,4415

Venda: R$ 5,4420

Variação: +0,11%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,58

Venda: R$ 5,68

Variação: estável

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,4467

Venda: R$ 5,4473

Variação: +0,4%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,5700

Venda: R$ 5,6630

Variação: +0,07%

- Dólar Futuro (setembro)

Cotação: R$ 5,4680

Variação: +0,11%

- Euro

Compra: US$ 1,1612 (às 18h15)

Venda: US$ 1,1617 (às 18h15)

Variação: 0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,3130

Venda: R$ 6,3170

Variação: -0,19%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,4400

Venda: R$ 6,5630

Variação: -0,52%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, 0,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.404,70 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -2,48%