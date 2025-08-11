DGABC
Segunda-Feira, 11 de Agosto de 2025

Ladrões roubam US$ 7 mil em bonecos Labubu de loja nos EUA

11/08/2025 | 16:20
Um grupo de ladrões mascarados roubou cerca de US$ 7 mil em bonecos Labubu de uma loja na região de Los Angeles, nos EUA, na semana passada, segundo autoridades.

O crime ocorreu em La Puente, cidade localizada a cerca de 29 km de Los Angeles, informou o Departamento do Xerife do Condado de LA. Os suspeitos utilizaram uma caminhonete Toyota Tacoma roubada, que foi recuperada pouco depois. A polícia disse que ainda investiga o caso e não divulgou mais informações.

Os bonecos Labubu são parte da série de brinquedos colecionáveis "The Monsters" criada pelo artista Kasing Lung, nascido em Hong Kong, e se tornaram itens de colecionador cerca de dez anos após seu lançamento.

Em uma postagem no Instagram, a loja One Stop Sales informou que os criminosos levaram todo o estoque e vandalizaram o estabelecimento. O vídeo das câmeras de segurança mostra pessoas usando moletons e máscaras, revirando prateleiras e carregando caixas para fora.

"Estamos em choque", disse a loja na publicação, pedindo ajuda para localizar os suspeitos.


