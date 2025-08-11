DGABC
Segunda-Feira, 11 de Agosto de 2025

Internacional Titulo

UE avalia aplicar mais sanções contra a Rússia, diz Kaja Kallas

11/08/2025 | 14:51
A chefe de Relações Exteriores da União Europeia (UE), Kaja Kallas, afirmou nesta segunda-feira (11) que o bloco de países europeus avalia mais sanções contra a Rússia e mais apoio militar à Ucrânia. A representante disse ainda que a UE estuda mais suporte às necessidades do orçamento da Ucrânia e ao processo de ingresso do país ao bloco. Kallas disse ainda que os ministros de Relações Exteriores da União Europeia manifestaram apoio aos passos dos Estados Unidos que podem levar a uma paz justa, de acordo com registro da representante no X.


