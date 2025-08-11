Ouro não será tarifado, afirma Trump na Truth Social

O presidente americano, Donald Trump, disse que o "ouro não será tarifado", em publicação feita na Truth Social, nesta segunda-feira, dia 11. A publicação acontece após o Financial Times informar que, em "carta de decisão" datada de 31 de julho, a agência de Proteção de Fronteiras e Alfândega mencionava que barras de ouro de um quilo e de 100 onças troy devem ser classificadas sob um código alfandegário sujeito a tarifas.
