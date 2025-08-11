Lucas Lima irá apresentar programa com eliminados do 'Estrela da Casa'

Lucas Lima está entre as novidades da segunda edição do Estrela da Casa, reality musical da Rede Globo comandado por Ana Clara. Nesta segunda-feira, 11, a emissora anunciou que o músico irá apresentar um programa inédito com eliminados do programa.

Intitulado Palco Estrela da Casa, a atração será exibida no Gshow e no Globoplay logo após o fim da transmissão ao vivo do programa. Além de conversar com participantes que deixarem o reality, Lucas também irá mostrar bastidores do programa.

Também na segunda, a Globo anunciou que o reality contará com mudanças de formato. Dentre as novidades, está o desafio Jukebox - em que uma música será sorteada e pode não ser uma canção em que os participantes estão acostumados a cantar -, um novo palco e mais de 100 convidados do cenário musical.

Na segunda edição, Michel Teló também entra para a equipe do programa e assume a função de mentor. A estreia do Estrela da Casa está marcada para o próximo dia 25. Veja a lista dos participantes do reality aqui.