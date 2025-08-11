DGABC
Segunda-Feira, 11 de Agosto de 2025

Cultura & Lazer

Lucas Lima irá apresentar programa com eliminados do 'Estrela da Casa'

11/08/2025 | 14:27
Lucas Lima está entre as novidades da segunda edição do Estrela da Casa, reality musical da Rede Globo comandado por Ana Clara. Nesta segunda-feira, 11, a emissora anunciou que o músico irá apresentar um programa inédito com eliminados do programa.

Intitulado Palco Estrela da Casa, a atração será exibida no Gshow e no Globoplay logo após o fim da transmissão ao vivo do programa. Além de conversar com participantes que deixarem o reality, Lucas também irá mostrar bastidores do programa.

Também na segunda, a Globo anunciou que o reality contará com mudanças de formato. Dentre as novidades, está o desafio Jukebox - em que uma música será sorteada e pode não ser uma canção em que os participantes estão acostumados a cantar -, um novo palco e mais de 100 convidados do cenário musical.

Na segunda edição, Michel Teló também entra para a equipe do programa e assume a função de mentor. A estreia do Estrela da Casa está marcada para o próximo dia 25. Veja a lista dos participantes do reality aqui.


