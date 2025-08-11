DGABC
Segunda-Feira, 11 de Agosto de 2025

Economia

Trump diz que jamais faria um acordo para enviar novos e avançados chips da Nvidia à China

11/08/2025 | 13:39
O presidente dos EUA, Donald Trump, comentou sobre o acordo envolvendo a Nvidia e a AMD para venda de chips na China, destacando que o acerto envolve um chip antigo a que os chineses já têm acesso. "Jamais faria um acordo para enviar novos e avançados chips da Nvidia à China", garantiu, durante coletiva de imprensa.

Trump explicou que o chip Nvidia H20 "é obsoleto, mas ainda tem mercado" e confirmou que a Nvidia concordou em doar 15% da receita com a venda desse chip para o governo americano. "Eu disse que queria 20% se aprovasse a exportação de chips. Negociamos para 15% nesse acordo", afirmou.

Reportagens da imprensa norte-americana apontam que a Nvidia e a AMD aceitaram essa doação inédita para garantir licenças de exportação ao mercado chinês. As fabricantes receberam permissão para exportar os chips de inteligência artificial (IA) Nvidia H20 e AMD MI308 na semana passada.

Trump reforçou que a medida visa manter o controle sobre tecnologia sensível. "A China já tem o H20 em uma forma diferente", explicou, ressaltando o cuidado para não liberar chips avançados que possam fortalecer a capacidade tecnológica chinesa.

O presidente também revelou que o CEO da Nvidia, Jensen Huang, deve falar com ele novamente sobre um novo chip. "Acho que haverá outra reunião sobre o chip Blackwell", afirmou.


