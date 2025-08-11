DGABC
Segunda-Feira, 11 de Agosto de 2025

Nacional

Alex Tibola, brasileiro que deu a volta ao mundo de moto, morre em colisão no Chile

11/08/2025 | 13:09
O brasileiro Alex Tibola e sua tia, Liane Tibola, morreram após sofrerem um acidente de trânsito no Chile no último sábado, 9. Ele era conhecido por viajar diversos países de moto. A morte deles foi confirmada por autoridades locais e também familiares.

"Hoje vivo a dor mais profunda que uma mãe e uma irmã podem sentir? perdi meu filho amado @cronicasdeviageiro e minha querida irmã @tibolaliane. Ainda não tenho palavras para descrever o tamanho desse vazio", publicou Joelma Tibola.

Em uma publicação nas redes sociais, os bombeiros de Villa Cerro Castillo divulgaram que foram acionadas para atender a ocorrência na área de Puente Becerra, em Alto Cofre.

"Tratou-se de uma colisão violenta entre uma motocicleta e um ônibus de passageiros, resultando, infelizmente, na morte de dois ocupantes do veículo menor. Não houve feridos no ônibus. Recomendamos dirigir com extrema cautela e tomar todas as precauções necessárias devido às condições climáticas de inverno", disse. Não há detalhes sobre como o acidente ocorreu.

A companheira de Alex, Evelin Priebe fez uma publicação de despedida nas redes sociais. "Você trouxe luz pra minha vida, e me mostrou o que é ser feliz de verdade. Tínhamos tantos planos, planejamos tantas coisas... Você sempre será o homem da minha vida! Descansa em paz meu anjo, meu amor", publicou ela. Na mensagem, ela compartilhou momentos dos dois juntos.

Por meio das redes sociais, o brasileiro compartilhava as aventuras. Em seu perfil no Instagram, Tibola se apresentava como criador de conteúdo digital e guia turístico. Também constavam as frases: "Desbravando a América desde 2010" e "Dando uma Volta ao Mundo".

Alex Tibola também publicava experiências das viagens por meio da página no Youtube "Crônicas De Viageiro - Alex Tibola (Murat)". Recentemente, ele comemorou a marca de 100 mil inscritos no seu canal. A CDV Expedições, que realiza expedições guiadas, também colocou um símbolo de luto no seu perfil no Instagram.


