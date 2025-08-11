Vamos remover barracas de pessoas sem-teto das ruas e parques de Washington, diz Trump

Repetindo declarações feitas na véspera, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 11, que o governo federal vai remover barracas de pessoas em situação de rua de parques e outros locais públicos de Washington.

Em coletiva de imprensa na Casa Branca, o republicano pontuou que "há muitos lugares para pessoas sem-teto se deslocarem. Nós vamos ajudá-las", sem mencionar como isso será feito.

Sobre a presença de militares nas ruas da capital federal dos EUA, Trump destacou que o movimento começará com 800 soldados da Guarda Nacional. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, acrescentou que as tropas serão enviadas à Washington "na próxima semana".

Putin

Falando rapidamente sobre seu encontro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que deve ocorrer na sexta-feira, 8 o republicano pontuou: "me encontrarei com Putin. Irei para a Rússia na sexta (dia 15)". O encontro entre os dois líderes, no entanto, deve acontecer no Estado americano do Alasca, não em território russo.