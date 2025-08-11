DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 11 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Galípolo: volume de impulso fiscal para crescimento tem surpreendido economistas

11/08/2025 | 12:24
Compartilhar notícia


O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira, 11, que, desde o fim da pandemia, um mesmo montante de transferências fiscais do governo tem produzido um impulso positivo maior para o aquecimento da economia.

"Tenho feito a brincadeira de que as projeções dos economistas para o crescimento do PIB têm se parecido um pouco com os aplicativos de trânsito: quando você sai da sua casa, ele te dá um tempo de previsão de viagem e a cada esquina ele vai recalculando. A gente tem se comportado um pouco assim", detalhou Galípolo, reforçando que é por isso que as projeções do mercado para a economia têm sido revisadas para cima.

Segundo Galípolo, uma das explicações para isso é que as políticas fiscais desde a pandemia têm tido um caráter progressivo, o que significa transferências de renda para pessoas com mais propensão a consumir.

O presidente do BC, pontuou que, desde de 2023, algumas métricas de inflação, como a de serviços, vem cedendo gradativamente. Com isso, dado que o nível da Selic estava estável, o juro real estava subindo. "Ou seja, com a inflação caindo e o mesmo juros nominal, você estava ampliando o aperto", disse ele, frisando que este era o cenário esperado para este ano de 2024.

Neste cenário, Galípolo detalhou que as projeções de mercado sobre a política fiscal para este ano não têm se alterado muito, ao passo que as de PIB sim. "Então, não é exatamente que você teve um impulso fiscal adicional, mas que o mesmo nível de gasto fiscal estava surpreendendo do ponto de vista de atividade econômica", frisou.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.