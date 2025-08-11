DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 11 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo

Influenciador Felca diz que anda com carro blindado e seguranças após vídeo com denúncias

11/08/2025 | 12:14
Compartilhar notícia


O influenciador Felca contou que precisou tomar providências para sua segurança após se posicionar contra apostas online e, mais recentemente, gravar um vídeo denunciando perfil que exploram a imagem de crianças na internet. No mesmo dia em que publicou Adultização, que já soma 26 milhões de visualizações em seu canal no YouTube, Felca revelou que anda com carro blindado e seguranças para se proteger de possíveis ameaças.

Em entrevista ao podcast PodDelas, o influenciador afirmou já ter recebido "muitas ameaças" por comentar assuntos sensíveis. "Eu realmente mergulhei no lamaçal. Foi muito aversivo fazer esse vídeo", comentou sobre a postagem que fez na última quinta-feira, 7.

Conhecido pelo conteúdo humorístico, Felca resolveu fazer a denúncia após observar o crescimento de conteúdos de pedofilia nas redes sociais - um assunto, segundo ele, "pouco falado por quem tem alcance". Adultização chegou a 5 milhões de visualizações em um único dia.

Em 50 minutos, o youtuber fez um compilado de denúncias sobre influenciadores que abusam da imagem de crianças, mostrou na prática como o algoritmo funciona para entregar esse tipo de conteúdo para pedófilos e entrevistou uma psicóloga especializada para falar sobre o perigo da exposição nas redes sociais para as crianças e adolescentes.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.