Internacional Titulo

Índia mantém laços estreitos com a Rússia, apesar da pressão dos EUA

11/08/2025 | 12:09
O presidente dos EUA, Donald Trump, está usando a ameaça de tarifas rígidas para tentar afastar a Índia da Rússia, enquanto pressiona o presidente russo, Vladimir Putin, a encerrar a guerra na Ucrânia. Mas décadas de relações econômicas, políticas e militares estreitas entre Nova Deli e Moscou significam que Trump enfrenta o desafio de persuadir o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, a abandonar uma parceria que sobreviveu a grandes turbulências geopolíticas.

Nos últimos dias, Trump criticou a Índia por sua forte dependência das importações de petróleo russo, bem como por suas compras de longa data de equipamentos militares russos. Na quarta-feira, 6, o presidente impôs à Índia uma tarifa adicional de 25% sobre suas exportações para os EUA - dobrando a tarifa de 25% existente, que entrou em vigor no início deste mês - como punição por sua contínua compra de petróleo russo.

Apesar das tarifas que podem causar danos reais à economia indiana, Modi se manteve firme diante da crescente pressão americana - um sinal da importância das relações com a Rússia para o gigante sul-asiático.

O Ministério das Relações Exteriores da Índia classificou a penalidade como "injusta, injustificada e irracional" e prometeu que a Índia "tomará todas as medidas necessárias para proteger seus interesses nacionais". O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou no início da semana que "países soberanos deveriam ter e têm o direito de escolher seus próprios parceiros comerciais".

Na sexta-feira, 8, Modi escreveu no X que teve uma "boa e detalhada conversa com meu amigo, o Presidente Putin". "Agradeci a ele por compartilhar os últimos acontecimentos sobre a Ucrânia", escreveu o primeiro-ministro, acrescentando que os líderes "reafirmaram nosso compromisso de aprofundar ainda mais a Parceria Estratégica Especial e Privilegiada Índia-Rússia". Ele disse que espera que Putin visite a Índia ainda este ano.

Desde a Guerra Fria, a Rússia tem sido uma das parceiras mais constantes da Índia em um relacionamento ancorado em acordos de armas, cooperação econômica e apoio diplomático a Nova Délhi, em seu enfrentamento com os rivais regionais China e Paquistão. Por sua vez, Moscou se aproximou da Índia após o aumento das tensões na década de 1960 entre a União Soviética e Pequim. Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com o auxílio de inteligência artificial, editado e revisado pela redação Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.


