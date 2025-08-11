DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 11 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Orsted planeja emissão de direitos de US$ 9,4 bilhões

11/08/2025 | 12:01
Compartilhar notícia


A dinamarquesa de energia renovável Orsted interrompeu os planos de vender uma participação em um projeto eólico offshore nos EUA e planeja uma emissão de direitos que poderá arrecadar US$ 9,4 bilhões, o que fez a ação cair acentuadamente em Copenhagen. Uma assembleia geral extraordinária será convocada para 5 de setembro para aprovar a emissão de direitos. A decisão acontece diante dos desdobramentos no mercado eólico americano que atrapalharam os planos de venda de ativos da companhia.

A empresa disse que não é possível concluir o desinvestimento parcial planejado e o financiamento associado do Sunrise Wind em termos favoráveis. Isso significa que a Orsted terá que financiar toda a construção do projeto por conta própria, levando a uma necessidade de financiamento de 40 bilhões de coroas dinamarquesas (US$ 6,24 bilhões).

A empresa enfrentou um período desafiador desde que fez uma investida agressiva no mercado eólico offshore dos EUA. Tendo lutado com gargalos na cadeia de suprimentos, taxas de juros mais altas e dificuldades para obter créditos fiscais, lançou uma reestruturação no ano passado após decidir se retirar de dois projetos eólicos de alto perfil na costa de Nova Jersey.

A indústria também enfrenta ventos contrários de uma administração do presidente americano, Donald Trump, que se opõe à energia eólica. O republicano suspendeu novos arrendamentos federais da energia limpa logo após sua posse.

Por volta das 8h05 (de Brasília), a ação da Orsted chegou a despencar 28,55% na Bolsa de Copenhagen, na Dinamarca.

*Com informações da Dow Jones Newswires


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.