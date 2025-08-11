DGABC
Segunda-Feira, 11 de Agosto de 2025

Strategy anuncia que comprou mais 155 bitcoins por US$ 18 milhões, a US$ 116 mil por unidade

11/08/2025 | 11:08
O fundador e presidente da Strategy, Michael Saylor, informou nesta segunda-feira, 11, em publicação no X que a companhia adquiriu 155 bitcoins por aproximadamente US$ 18 milhões, a cerca de US$ 116.401 por unidade da criptomoeda.

Segundo o fundador da antiga MicroStrategy, com os bitcoins, a companhia registrou rendimento de 25% no acumulado de 2025.

De acordo com ele, até 10 de agosto, a Strategy detinha 628.946 bitcoins, adquiridos por aproximadamente US$ 46,09 bilhões, ou US$ 73.288 por bitcoin.

A empresa é uma das maiores detentoras corporativas da criptomoeda, adotando o ativo como principal reserva de valor.


