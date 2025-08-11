Strategy anuncia que comprou mais 155 bitcoins por US$ 18 milhões, a US$ 116 mil por unidade

O fundador e presidente da Strategy, Michael Saylor, informou nesta segunda-feira, 11, em publicação no X que a companhia adquiriu 155 bitcoins por aproximadamente US$ 18 milhões, a cerca de US$ 116.401 por unidade da criptomoeda.
Segundo o fundador da antiga MicroStrategy, com os bitcoins, a companhia registrou rendimento de 25% no acumulado de 2025.
De acordo com ele, até 10 de agosto, a Strategy detinha 628.946 bitcoins, adquiridos por aproximadamente US$ 46,09 bilhões, ou US$ 73.288 por bitcoin.
A empresa é uma das maiores detentoras corporativas da criptomoeda, adotando o ativo como principal reserva de valor.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.